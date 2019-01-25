القاهرة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واساستقبل الصالون الثقافي بجناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ 50 " اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة.وثمن وزير الأوقاف المصري جهود المملكة العربية السعودية في نشر الدعوة الإسلامية والفكر الديني الوسطي التي عرفت به المملكة منذ تأسيسها، مؤكدًا أن متانة العلاقات المصرية السعودية تصب في مصالح الأمة والمنطقة بأكملها وليس للبلدين فقط.وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته البالغة لزيارته لجناح المملكة كل عام بالمعرض، مشيدًا بما شاهده من نتاج أدبي وثقافي سعودي بالجناح وذلك خلال استعراضه عدد من الإصدارات الجديدة للجامعات السعودية.// انتهى //21:48ت م0119