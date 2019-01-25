غزة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واساستشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة العديد خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية على مقربة من الشريط الحدودي شرق قطاع غزة,وأفادت مصادر طبية وشهود عيان في غزة، باستشهاد إيهاب عطا الله حسين عابد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال شرق رفح، جنوب القطاع وأصيب 24 آخرون على الأقل، بينهم 14 طفلًا و6 مسعفين ومصور صحفي، بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جموع المواطنين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات سلمية على مقربة من الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.// انتهى //21:55ت م0120