سياسي / رئيس الحكومة المغربية يجري مباحثات مع وزير التجهيز الإسباني
الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس
الرباط 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس
أجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم بالرباط، مباحثات مع وزير التجهيز الإسباني خوسي لويس أبالوس، الذي يزور المغرب حالياً.
وتمحورت مباحثات الجانبين حول الآفاق التي تفتحها مصادقة البرلمان الأوربي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالنسبة للعلاقات بين البلدين.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث البحري.
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