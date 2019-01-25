الرباط 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأجرى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم بالرباط، مباحثات مع وزير التجهيز الإسباني خوسي لويس أبالوس، الذي يزور المغرب حالياً.وتمحورت مباحثات الجانبين حول الآفاق التي تفتحها مصادقة البرلمان الأوربي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالنسبة للعلاقات بين البلدين.كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المغربي الإسباني في مجال الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث البحري.// انتهى //21:56ت م0121