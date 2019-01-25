طرابلس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسالتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم في باريس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، إلى أنّ الممثل الخاص للأمين العام رحّب بدعم فرنسا المستمر لجهود الأمم المتحدة في تسيير العملية السياسية في البلاد.// انتهى //22:03ت م0123