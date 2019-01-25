قلقيلية 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي " إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي فور انطلاق المسيرة، بينما اعتلى عدد من الجنود أسطح منازل الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص صوب المشاركين في المسيرة، قنابل الغاز السام المسيل للدموع مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق".// انتهى //22:04ت م0124