طوكيو 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنها ستقدم مساعدات اضافية عاجلة لليمن بقيمة 12 مليون دولار لمواجهة أزمة المجاعة التي تعاني منها البلاد.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن وزارة الخارجية اليابانية أوضحت في بيان لها، أن المساعدات الإضافية العاجلة تضم توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية في مناطق اليمن من خلال برنامج الأغذية العالمي،مشيرة إلى أن المساعدات ستساهم في تأمين الغذاء لحوالي 850 ألف شخص وستساعد في تحسين الحالة الغذائية لحوالي 250 ألف امرأة حامل ومرضع.// انتهى //22:05ت م0125