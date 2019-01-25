الأحساء 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء ( السلمانية والمحمدية والمعلمين ) بمحافظة الأحساء أمس ، برنامج ( ميادين 2019 للأشبال ) ، الذي يتضمن العديد من الفعاليات التعليمية والترفيهية والتربوية منها ميادين الفروسية ، والسيرة ، والتحدي ، والرياضة ، والمهارات .ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الابتدائية ( الصفوف العليا ) ، كل يوم خميس خلال الفصل الدراسي الحالي ، كما يبدأ البرنامج في تمام الساعة 4.00 عصراً وحتى الساعة 7.30 مساءً ، ويتميز البرنامج بوسيلة نقل مجانية تنطلق من اللجنة وتعيد الطالب إلى منزله.// انتهى //22:41ت م0127