تبوك 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الأمن والسلامة أمس , برنامج " إدارة الأزمات والمواقف" في مرحلته الأولى , استهدف 320 من قائدات ومنسقات الأمن والسلامة بجميع المراحل الدراسية ، قدمته مساعدة مدير الأمن والسلامة المدرسية فاطمة البلوي وذلك بمركز التطوير الإداري تبوك.وأوضحت البلوي أن البرنامج الذي استمر على مدى يومين, أرتكز على منح المتدربات الثقة في التعامل مع الحالات الطارئة, مضيفتاً أن البرنامج تضمن تأهيل عدد من المنسقات في المدارس مسبقًا على نفس البرنامج لتبادل الخبرات بين المنسقات في نفس المجال .وأشارت البلوي إلى أن البرنامج اشتمل على عدة محاور أهمها : التعريف بالأزمات والكوارث - أنواعها و مراحل الصدمة لدى الأفراد والتعامل معها - ، وإجراءات وتدابير السلامة في الحالات الطارئة ، وطرق إنقاذ المصابين وحملهم من مواقع الخطر , بالإضافة إلى استعرض التطبيقات الإلكترونية المساندة للتعامل مع هذه الحالات .// انتهى //22:41ت م0128