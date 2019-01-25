الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسانطلقت مساء اليوم أولى الأمسيات الشعرية التي تقام ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور وذلك على مسرح المهرجان، في ملهم شمال العاصمة الرياض.وشارك في الأمسية كلاً من الشاعر علي بن حمري والشاعر فهد الشهراني اللذين قدما مجموعة من القصائد الشعرية لاقت استحسان الجمهور .وسيقيم المهرجان غدًا أمسية شعرية على مسرح المهرجان يشارك فيها كلا من الشاعر خالد المريخي وسطام بن شفلوت .ويُسهم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من خلال إحتضانه لأقسام وفعاليات عدة تُعنى بالصقور والصقّارين بتجديد الاهتمام الوطني بهذه الهواية الشعبية والهوية المجتمعية.// انتهى //23:20ت م0132