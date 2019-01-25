الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأوضح الإسباني خوان كارلوس غاريدو ، مدرب الرجاء البيضاوي المغربي في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة فريقه بالنجم الساحلي التونسي غدًا في ذهاب مباريات دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بأن فريقه يعاني من كثرة المباريات التي خاضها في الأونة الأخيرة، والأهم بأن الرجاء حقق التأهل لربع نهائي كأس زايد وكأس الكاف ونهائي السوبر الأفريقي ".وقال " ما نقوم به في هذه الوقت هو محاولة استعادة اللياقة البدنية للاعبين كلما أتيحت لنا الفرصة وهناك برنامج عمل ذهني وبدني نلتزم به من أجل أن نحافظ على تنافسية الفريق".وأكد غاريدو في المؤتمر الصحفي أن لقاء ربع النهائي مهم بالنسبة لهم، وكأس زايد للأندية الأبطال مسابقة يراهنون عليها كثيرا وما عليهم فعله هو العمل بجدية لضمان البقاء في هذه المنافسة، وأن أول خطوة هي خوض مباراة الغد بتركيز كبير أمام خصم لديه لاعبين بمقومات كبيرة ".وعن تحضيرات اللاعبين للقاء أكد حارس مرمى الرجاء، محمد بوعميرة، بأنهم يعون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويحاولون تحقيق نتيجة إيجابية - بإذن الله - .وأكد أن التحضيرات كانت جدية نظرا لأهمية اللقاء ولضمان الفوز ولعب مباراة الإياب بتونس بفرص أكبر .من جهته، قال الفرنسي روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي : إن استعدادات فريقه لمباراة غداً كانت عادية وبدأت منذ حوالي ثلاثة أسابيع تخللتها مجموعة من اللقاءات المهمة ، ونحن سعداء باللعب في الملعب الأولمبي بالرباط ".وعن توقعاته بالنسبة لمستوى مباراة الغد قال روجيه : " استراتيجيتنا مبنية على تحقيق الانتصار، وأظن أنها ستكون مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين وتعد بمستوى كبير ومتعة للجمهور".من جانبه أوضح أمين الشرميطي لاعب النجم الساحلي أن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة وهذه المباراة مهمة جداً بالنسبة لهم ، وهدفهم تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب حتى تتاح لهم الفرصة للعب بأريحية بسوسة في مباراة الإياب .//انتهى//23:22ت م0134