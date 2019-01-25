القاهرة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأشاد مسؤولون مصريون وكويتيون بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50 " اليوبيل الذهبي" مثمنين دور المملكة في الترويج للثقافة العربية على المستوى الإقليمي والعالمي.وعبر وكيل أول مجلس النواب المصري السيد الشريف، عن سعادته بزيارة جناح المملكة بالمعرض والمشاركة السعودية المتميزة مؤكدًا أنه جناح عظيم لبلد عظيم له مكانة كبيرة في قلوب المصريين.وقال " إننا نعتز بالمملكة ملكًا وحكومة وشعبًا ونشرف بمشاركتها في هذا المحفل الثقافي وكل الفعاليات المصرية فالمملكة في قلوب الجميع، ودائما مشاركتها الأدبية والثقافية والعلمية تثري أي فعاليات ثقافية لدورها في الترويج للثقافة العربية على المستوى الإقليمي والعالمي".من جانبه، قال رئيس المكتب الثقافي الكويتي الدكتور أحمد المطيري " إن الحضور القوي للمملكة بالمعرض ليس غريباً عنها فهي معروفة بإصداراتها القيمة ومشاركتها الفعالة في كافة المحافل الثقافية والعلمية والأدبية، ودورها الريادي في نشر المعرفة بمجالاتها المختلفة".وعد المطيري مشاركة المملكة الكبيرة في هذه التظاهرة الثقافية على أرض الكنانة تعكس اهتمام المملكة بالتراث الحضاري الإنساني وبالمعرفة والعلوم الثقافية، مؤكداً خصوصية العلاقة الأخوية التي تجمع بين المملكة والكويت والتي ساهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية وفى شتى المجالات الأخرى.// انتهى //23:59ت م0137