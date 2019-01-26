نيويورك 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 96ر183 نقطة، أو7ر0% ، ليصل إلى 20ر24737 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 43ر22 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 76ر2664 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 40ر91 نقطة ، أو 3ر1% ، ليصل إلى 86ر7164 نقطة.// انتهى //02:00ت م0141