اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
السبت 1440/5/20 هـ الموافق 2019/01/26 م واس
نيويورك 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 96ر183 نقطة، أو7ر0% ، ليصل إلى 20ر24737 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 43ر22 نقطة، أو 8ر0% ، ليصل إلى 76ر2664 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 40ر91 نقطة ، أو 3ر1% ، ليصل إلى 86ر7164 نقطة.
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