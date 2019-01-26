واشنطن 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم بالإجماع اتفاقًا حول الموازنة كان الرئيس دونالد ترامب أعلن عنه قبيل ساعات لإنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.وبعد أكثر من شهر من إغلاق ربع الإدارات الفدرالية أبوابها بسبب خلاف حول الموازنة بين البيت الأبيض والمعارضة الديموقراطية مما أثر على 800 ألف موظف وحرمهم من أجورهم، نص الاتفاق على تمويل هذه الإدارات حتى 15 فبراير.ويتوجب على مجلس النواب أن يصوت الآن بدوره على نص الاتفاق الذي سيُرسل بعدها إلى مكتب ترامب للمصادقة عليه.// انتهى //02:54ت م0142