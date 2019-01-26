الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأقيمت اليوم الجمعة 6 مباريات من الجولة الثامنة لمنافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، بالمجموعتين الأولى والثاني.ففي المجموعة الأولى، أنهى حكم مباراة الجبلين والاتفاق اللقاء قبل موعده الأصلي، بسبب تعرض لاعبان من الجبلين للإصابة، وعدم وجود بديل مناسب لهما، واحتسبت النتيجة بفوز فريق الاتفاق بنتيجة 6-0.وفي مباراة أخرى، تغلب فريق العرض على نظيره العلمين بنتيجة 3-2، ليواصل صدارته للمجموعة بـ18 نقطة، وفي لقاء ثالث حقق فريق مصدة الفوز على نظيرا الريان بنتيجة 5-4.وفي المجموعة الثانية، احتفظ فريق القادسية بصدارة الترتيب بـ24 نقطة، بعد فوزه على الخالدي بنتيجة 10-3 ، وتغلب النهضة على رضوى بنتيجة 5-4، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، وأخيراً تفوق فريق الشعيب على نظيره الثقبة بنتيجة 6-1، ليرفع رصيده لـ18 نقطة في وصافة المجموعة .// انتهى //03:05ت م0143