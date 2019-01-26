الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسعزز فريق الأهلي صدارته للدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا بفوزه في جدة على الجيل بنتيجة 6-0 ضمن الجولة السادسة عشرة ليصل إلى النقطة 41 في المركز الأول فيما توقف رصيد الجيل عند 17 نقطة في المركز العاشر.وحقق الاتحاد الفوز على ضيفه الشباب في جدة بنتيجة 2-0 ليرفع رصيده لـ 39 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشباب عند 22 نقطة في المركز السابع.وتغلب النصر على ضيفه الخليج بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده لـ 38 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الخليج عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.وتغلب الهلال على الاتفاق في الرياض بهدف نظيف ليرفع رصيده لـ 30 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 30 نقطة أيضًا في المركز الخامس.وحسم التعادل السلبي مباراة الوحدة مع القادسية، ليرفع الوحدة رصيده لـ 25 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد القادسية لـ 11 نقطة في المركز الحادي عشر.وتغلب الفتح على ضيفه هجر بنتيجة 4-0 ليرفع رصيده لـ 20 نقطة في المركز الثامن فيما توقف رصيد هجر عند 19 نقطة في المركز التاسع.وفاز التسامح على ضيفه الباطن بنتيجة 5-3 ليرفع رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //03:10ت م0144