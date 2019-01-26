الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسانطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا بإقامة 4 مباريات جمعت العمران مع الوطن، والتعاون مع الرائد، واليرموك مع الروضة، والطائي مع الشعلة.فعلى الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة العمران مع الوطن، ليرفع العمران رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثامن، فيما عزز الوطن صدارته بـ 27 نقطة.وحقق التعاون فوزًا على الرائد بهدف نظيف ليرفع رصيده لـ 25 نقطة في المركز الثاني، ويتوقف رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز السابع.وتغلب الطائي على الشعلة بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده لـ 21 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الشعلة عند 9 نقاط في المركز التاسع.وفاز الروضة على مضيفه اليرموك بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده لـ 20 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد اليرموك عند 23 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //03:25ت م0145