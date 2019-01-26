طرابلس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسالتقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الليبية ميلاد طاهر، نائبة الممثل الخاص المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، لبحث إطلاق خطة الاستجابةالإنسانية 2019 إلى ليبيا.وأوضح بيان نشرته البعثة الأممية اليوم أن الاجتماع ناقش تعزيز أوجه التعاون في تقديم الدعم الإنساني و التنموي لكل أبناء الشعب الليبي.وكان صندوق الأمم المتحدة قدم منحة بـ10.5 ملايين دولار، لمواجهة الطوارئ و لدعم العمليات الإنسانية في ليبيا، بحسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.وفي نهاية العام الماضي منح صندوق الأمم المتحدة ثمانية ملايين دولار أمريكي لتنفيذ عشرة مشاريع إنسانية من قبل منظمة الصحة العالمية و المنظمة الدولية للهجرة و اليونيسف ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فيما ستتمحور هذه المشاريع العاجلة على الصحة و المياه و الصرف الصحي و الحماية و الأمن الغذائي و الخدمات اللوجستية، والوصول إلى الفئات المستضعفة في عدة مدن ليبية.// انتهى //04:04ت م0146