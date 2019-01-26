عام / مجلس النواب الأمريكي يوافق على إنهاء إغلاق الحكومة
السبت 1440/5/20 هـ الموافق 2019/01/26 م واس
واشنطن 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس
انضم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية.
و وافق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير المقبل، و أعطى الكونجرس و الرئيس دونالد ترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانونًا على الفور.
// انتهى //
04:21ت م
0147