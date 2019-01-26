واشنطن 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسانضم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية.و وافق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير المقبل، و أعطى الكونجرس و الرئيس دونالد ترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانونًا على الفور.// انتهى //04:21ت م0147