القاهرة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسقام جناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ 50 " اليوبيل الذهبي " لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بتكريم عدد من رواد المملكة في مجالات شتى من خلال تزيين الصالون الثقافي للجناح بصورهم الشخصية مرفق معها سيرتهم الذاتية.وجاء ضمن قائمة التكريم الأديب والمؤرخ السعودي الراحل عبدالله بن حمد الحقيل الذي شغل العديد من المهام والمناصب الحكومية، وعرف عن الحقيل إسهاماته المتعددة في مجالات اللغة والآداب وأدب الرحلات، حيث صدر له العديد من المؤلفات في هذه المجالات، وتوفي في 30 أكتوبر عام 2018م.كما جاء المحقق السعودي الموسوعي الراحل الشيخ سعد بن عبد الله بن جنيدل من ضمن المكرمين من قبل الجناح، حيث يعد الراحل أحد الرواد السعوديين الموسوعيين المحققين في تاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتها وآدابها، كما عرف باهتمامه الواسع بالتراث واللغة والشعر، وكان رائدًا في التحقيق والدراسة والتعمق في كتب البلدانيات القديمة، وله كثير من المؤلفات منها، عالية نجد من أعلام الأدب الشعبي وديوان بين الغزل والهزل.// انتهى //04:25ت م0148