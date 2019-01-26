ريو دي جانيرو 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسلقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصبح نحو 200 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار سد خاص بعمليات التعدين في البرازيل.وقال عمدة بلدة برومادينهو "افيمار ميلو" إنه تم العثور على جثث سبعة أشخاص.ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية عن رئيس شركة التعدين "فالي" فابيو شيفارتسمان قوله :" إنه من بين 300 شخص كانوا يعملون في الموقع، تم العثور على 100 فقط"، مؤكدًا أنه لا يعرف سبب الحادث، مضيفًا أن الشركة اتخذت إجراءات لتعزيز الأمن عند السدود.وأظهرت صور ومقاطع فيديو كميات كبيرة من الطين تتدفق عبر منطقة ريفية في بلدة برومادينهو بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل.// انتهى //05:03ت م0150