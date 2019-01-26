نيويورك 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأجرى مجلس الأمن الدولي نقاشًا مفتوحًا يوم الجمعة حول التأثير الملموس لتغير المناخ على حالة الأمن و السلام، والطرق الفاعلة لتقليل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.و قالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو :" إن هذه الاتجاهات تمثل خطرًا أمنيًا على العالم بأسره، ولكن يُشعر بها بقوة أكبر في المناطق المعرضة بالفعل للخطر".وأضافت أن المجلس قد أدرك الآثار الضارة لتغير المناخ، من بين عوامل أخرى، على استقرار مالي والصومال و غرب إفريقيا و الساحل و وسط أفريقيا و السودان.وأكدت دي كارلو أمام المجلس أن الأمم المتحدة تكثف جهودها للتصدي للمخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ، وتستفيد من شراكاتها مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني للتصرف بشكل عاجل بشأن هذه المشكلة الجماعية.// انتهى //05:05ت م0151