وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حصن الأمة ): التضامن العربي مفهوم نعيه جميعاً، ونعرف أهميته وإيجابية نتائجه حال تجسيده واقعاً ملموساً لا مجرد عبارة فضفاضة لا تقدم ولا تؤخر، وحلم نصبو إليه دون أن نصله، بالنسبة لنا في المملكة ذاك المفهوم تجسد كثيراً ومازال من خلال وقوف بلادنا مع أشقائها العرب في أزماتهم السياسية والاقتصادية كافة عبر حقب الزمن المختلفة، وهذا أمر لا ينكره إلا جاحد موتور، وعندما تقوم المملكة بمساعدة أشقائها العرب فذلك نابع من حرصها على تماسك الجسد العربي وتلاحمه، يدفعها نحو ذلك إحساسها العالي بالمسؤولية التي تصدت لها بكل اقتدار، وموقعها الريادي كقلب العالم العربي النابض الذي يحمل هموم الأمة وقضاياها، وينافح عنها في كل المحافل دون استثناء.وتابعت : وما الوفد الوزاري الذي بعثه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى جمهورية السودان الشقيقة تضامناً معها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة إلا دليل آخر على وقوف المملكة إلى جانب أشقائها في كل الظروف والأزمات التي يمرون بها، وتقديمها حلولاً عملية واقعية تساعد في الخروج من الأزمات.وختمت : ما تقدمه المملكة من مساعدة للدول العربية يتميز بأنه مساعدة من شقيق إلى شقيقه لا يرجو مصلحة منه ودون فضل أو منة، بل تعتبره المملكة واجباً عليها، تدفعها إليه قيمها ومبادئها والتزامها وريادتها في العمل العربي المشترك الذي مازال هدفاً سعودياً لا تحيد عن الوصول إليه وتكريسه دون كلل أو ملل، على الرغم من كل الظروف المحيطة بالعالم العربي إلا أن بلادنا بفضل من الله وتوفيقه تقوم بأدوارها المتعددة خير قيام من أجل حاضر الأمة العربية ومستقبلها وأمنها ورخائها.// يتبع //06:03ت م0004