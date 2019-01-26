وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( إيران.. أنموذج الخداع ): كعادتها تأبى إيران إلا أن تثبت طبيعة نظامها الخارج عن كل الأعراف والالتزامات والتعهدات الدولية، فما أن تنتهي من قضية بشعة ومقيتة للنظام للإيراني حتى تتكشف خبايا أخطر وأفظع كانت طي الكتمان والسرية مكرًا وتآمرًا ضد الإنسانية والأمن والسلام الإقليمي والعالمي.وتابعت : فبعد أن وقّعت إيران عام 2015 الاتفاقية النووية مع الدول الكبرى، التي تلتزم فيها طهران بالحد من أنشطتها النووية، اتضح الآن، بعد تصريح رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن طهران لم توقف عمليًا أنشطتها النووية، وإنما كانت تمارس الخداع والتضليل ضد المجتمع الدولي ، وذلك بعلم المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامئني كما قال صالحي.وهذا الأمر الذي ظهر حاليًا في التصريحات يثبت صحة الآراء التي كانت ترفع الصوت عاليًا بالتحذير من مكر النظام الإيراني، وتشكك بالتزامه بتعهداته، ويثبت صوابية الخيارات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من هذه الاتفاقية رغبة في إعادة كتابتها بشروط أكثر صرامة.// انتهى //06:03ت م0006