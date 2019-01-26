واشنطن 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقًا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، حسب ما أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة.و قال البيت الأبيض في بيان إن ترامب أصدر القانون الذي يتيح تمويل الإدارات الفدرالية حتى الخامس عشر من شهر فبراير المقبل.يذكر أن الكونغرس الأمريكي قد وافق على مشروع القانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية.// انتهى //06:12ت م0008