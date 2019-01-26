إسلام آباد 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، عزم باكستان على منح تأشيرة الدخول لمواطنى 50 دولة، وتأشيرة الدخول الإلكترونية لمواطنى 175 دولة، وذلك ضمن مساعى الحكومة الباكستانية لتنشيط حركة السياحة في البلاد.وأخبرت عن رغبة الحكومة الباكستانية في توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لسد حاجة السوق العراقي في مجال القوى العاملة.وتناقلت صحف السبت تأكيد الحكومة الصينية التزامها بالوقوف مع باكستان ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في باكستان.وتطرقت إلى زيارة رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي، إلى الأردن، ولقاءه بالمسؤولين العسكريين الأردنيين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين القوات البحرية في البلدين في مجال التدريب وتوفير القوة العاملة الفنية والخبرات.كما اهتمت الصحف بتأكيد قيادة الجيش الباكستاني، العزم على المضي إلى أبعد الحدود للدفاع عن سيادة البلاد من أي عدوان خارجي.وعرجت على الوضع في المناطق الشمالية من باكستان، حيث تسيطر موجة البرد القارس المصاحبة للثلوج بشكل أدى إلى شل الحركة والنشاط العام.وتابعت صحف باكستان في الشأن الدولي.. أزمة الشلل الجزئي في خدمات الحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي استمر أكثر من شهر، وإعلان الرئيس الأمريكي تونالد ترامب عن التوصل لاتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.// انتهى //08:45ت م0010