الجزائر 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، توسيع نطاق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتحسين معيشة الجزائريين، لافتة إلى أن ذلك مؤشر على نية الرئيس بوتفليقة، الترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات أبريل القادم.وأشارت في شأن محلي آخر.. إلى تدخل أفراد الجيش لإنهاء العزلة عن السكان في المناطق الجبلية والريفية، بعد أن حاصرتهم الثلوج، متحدثة عن تسجيل قتلى بفعل حالة الطقس.دوليًا.. تحدثت صحف السبت عن دعوة الرئاسة اليمنية، منظمة الأمم المتحدة، للتعامل بحزم مع مليشيات الحوثي المدعومة من ايران، وإجبارها على احترام بنود اتفاق السويد، لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتسليم مينائها.وتناقلت إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، بخصوص ايران، مبينة استعداد باريس لفرض المزيد من العقوبات على إيران إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات حول برنامج الصواريخ الباليستية.وفي متفرقات دولية أخرى.. تحدثت صحف الجزائر عن فشل اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتجاوز أزمة الإغلاق الحكومي التي تجاوزت الشهر، مشيرة إلى عودة خيار إعلان الطوارئ إلى الواجهة مجددًا.// انتهى //10:33ت م0013