القاهرة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، القمة المصرية الفرنسية، التي تجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.وتطرقت إلى تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة 39 آخرين، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، ورام الله.ولفتت صحف السبت إلى الجهود المكثفة التي يبذلها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، من أجل حسم أزمة تشكيل الحكومة التي تعصف بالبلاد منذ انتخابات مايو 2018.ونشرت إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إغلاق سفارة بلاده وكل قنصلياتها فى الولايات المتحدة، بعد اعتراف واشنطن بالمعارض ورئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، رئيسًا بالوكالة.وسلطت الضوء على فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك "حمد-3" والذي تنفذه وحدات من القوات البحرية والجوية للقوات المسلحة المصرية والبحرينية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن رفض الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون يقضي بتخفيض المساعدات الأمريكية لمصر بمقدار ٣٠٠ مليون دولار.// انتهى //10:39ت م0015