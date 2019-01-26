نيويورك 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، خلال اللقاء الذي جمعه ونظيره الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في نيويورك، أهمية الإسراع بإنجاز خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وتعز وملف الأسرى والمعتقلين.وشدد الجانبان خلال اللقاء ، على أن ذلك من شأنه المحافظة على المسار السياسي الذي تم استئنافه خلال مشاورات السويد.وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن وزير خارجية دولة الكويت، سيزور الأمم المتحدة، لتوضيح صورة ما يجري من انتهاكات من قبل المليشيات الحوثية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.من جانبه، تطرق الوزير اليماني، إلى مستجدات تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بشأن الحديدة واتفاقية الأسرى ورفع الحصار عن تعز، مستعرضًا الجهود التي يبذلها الفريق الحكومي في تعامله الإيجابي مع لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مقابل تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية في تنفيذ الاتفاقية.// انتهى //10:42ت م0016