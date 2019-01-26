بيروت 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بترقب الساحة السياسية جولة المشاورات الجديدة التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الفرقاء المعنيين، لبلورة صيغة حل للعقد التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، من دون بروز معطيات تشير إلى أن الأمور تسلك طريقها إلى الحل.وأشارت إلى استشهاد فتى برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بسبب رشقه بعض السيارات بالحجارة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات برصاص الإحتلال إلى 39 جريحًا على طول الحدود الشرقية في غزة.وتحدثت صحف السبت عن إعلان وزارة الداخلية المصرية، الإفراج عن 6 آلاف و 931 نزيلاً في السجون، تنفيذًا لقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 67 من أعياد الشرطة المصرية.وأخبرت الصحف عن إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن بلاده ستفرض عقوبات على إيران، في حال لم يفض الحوار معها حول انشطتها الباليستية ونفوذها الإقليمي إلى نتيجة.ولفتت إلى إعلان بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان، مقتل إثنين من جنود حفظ السلام التابعين لها أمس، بانفجار لغم عند مرور قافلتهم وسط البلاد.وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد الولايات المتحدة، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيمارس ضغوطًا في مجلس الأمن الدولي، للاعتراف بخوان غوايدو، رئيسًا لفنزويلا بالوكالة، خلال اجتماع يتناول هذه الأزمة.// انتهى //10:46ت م0017