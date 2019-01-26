الطائف 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسنظمت جامعة الطائف، ممثلة بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة، دورة تدريبية على أجهزة (برايل سنس بولاريس) للمكفوفين بشطري الطلاب والطالبات، لتساعدهم في تصفح الانترنت واستخدام التطبيقات الإلكترونية.وهدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام إلى إكساب المتدربين مهارات استخدام جهاز برايل سنس المطور، الذي يمكن الكفيف من الوصول الشامل إلى تطبيقات (google) وتصفح الانترنت واستخدام برامج (مايكروسوفت أوفس)، إضافة إلى تمكين الكفيف من قراءة الكتب والمستندات في مشغل (ديزي) والقارئ الناطق.وأكدت مديرة إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الطائف إيمان الغامدي، أهمية تدريب الطلاب والطالبات على استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة للمكفوفين المتوفرة بعمادة شؤون الطلاب في المعامل الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الشطرين، وذلك لتطوير مهاراتهم وتمهيداً لإعارتهم هذه الأجهزة خلال الفصل الدراسي الحالي للاستفادة منها في التحصيل الدراسي والاعتماد على انفسهم.وذكرت الطالبة الكفيفة رؤى الحارثي، أن جهاز (برايل سينس) يُمكنها من إنجاز العمل والدراسة بشكل أسهل وأسرع من السابق، كما أنه صغير الحجم ويمكن استخدامه في أماكن الدراسة والمنزل،فيما أوضحت الطالبة الكفيفة بدور الثبيتي، أن التعلم على الجهاز ممتع ويوفر الاستقلالية، حيث يُمكّن للمستخدم الكفيف أن يحمّل عليه برامج التواصل الاجتماعي وغيرها.فيما بين المستفيد سامي الزهراني :" إن الجهاز يعتمد على اتقان الطالب لطريقة برايل في القراءة والكتابة حتى تتم الاستفادة الكاملة من الجهاز للطالب بشكل أفضل ".// انتهى //10:57ت م0019