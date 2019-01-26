نجران 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساختتمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد - شطر الطالبات - بجامعة نجران برنامجها التدريبي لطالبات الجامعة على نظام التعلم الإلكتروني البلاك بورد والفصول الافتراضية، وشمل عمادة السنة التحضيرية، وكلية العلوم والآداب، وكلية اللغات والترجمة، وكلية التربية، وكلية علوم الحاسب.وتناولت الدورة تعريف الطالبات بمكونات الصفحة الرئيسة، وملف التعريف الشخصي للطالبات، وتحريره، والوصول إلى المقررات الإلكترونية والتنقل بينها، ورسائل الإعلام، ولوحة المناقشات، إلى جانب حل وتقديم الواجبات، والفصول الافتراضية.وأبانت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد دلال القحطاني أن البرنامج هدف إلى تقديم مفهوم نظام التعلم الإلكتروني الذي يتيح للطالبة إمكانية ممارسة عملية التعلم عن بعد، مشيرة إلى أنه استفاد من البرنامج 117 طالبة من مختلف الكليات.// انتهى //11:00ت م0021