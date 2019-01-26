رام الله 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة العشرات، برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في الضفة وغزة.ونشرت إدانة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، المستوى الرخيص والمهين الذي تتسم به الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التحريضية التي يقودها قادة الحرب المجرمين في إسرائيل.ورصدت صحف السبت مطالبة لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني، الحكومة بإقرار تسهيلات مدنية لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، فيما تبنت اللجنة مطالب أبناء قطاع غزة المقيمين في مدينة العقبة جنوب عمان، خلال لقائها بهم بالعقبة.وواكبت نبأ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيوقع اتفاقًا مع الديمقراطيين لإعادة فتح الحكومة مؤقتًا، بعد خمسة أسابيع من الإغلاق، بسبب خلاف مرير بشأن تمويل جدار على الحدود مع المكسيك.دوليًا.. تطرقت صحف فلسطين إلى أقوال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو: إنه لن يشارك في "حوار شكلي" بعد أن أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، استعداده للقاء منافسه على الرئاسة.// انتهى //11:08ت م0022