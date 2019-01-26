كابول 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسقتل أربعة مدنيين، وأصيب 20 آخرون، في انفجار وقع داخل ملعب لكرة الطائرة، في إقليم بغلان شمال أفغانستان. بحسب المدير الإداري للإقليم عبد الأحد بارفاكي، اليوم.ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المسؤول قوله: "إن الانفجار وقع في منطقة بارفاك، ولم تتأكد طبيعته حتى الآن، لوقوعه في منطقة تسيطر عليها طالبان ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.// انتهى //11:38ت م0023