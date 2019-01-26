بغداد 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأعلن في بغداد اليوم، عن انتهاء الفصل التشريعي الأول ضمن الدورة النيابية الرابعة لمجلس النواب العراقي.وأفاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان صحفي، أن اليوم هو آخر أيام الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة النيابية الرابعة للمجلس.ودعا الحلبوسي، النواب إلى مواصلة دورهم الرقابي من خلال تواجدهم بمكاتب مجلس النواب في المحافظات، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، والتعرف على احتياجاتهم.وكان مجلس النواب العراقي رفع آخر جلساته "الجلسة29 "ضمن فصله التشريعي الأول، أمس الأول إلى إشعار آخر.// انتهى //12:07ت م0026