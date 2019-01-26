عنيزة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسزار محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم، أمس، مهرجان الحنيني الثالث الذي يقام في سوق المسوكف الشعبي وسط المحافظة، بتنظيم الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة.واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن أهداف وفعاليات المهرجان، واطلع على حركة البيع والشراء لمنتج الحنيني وغيره من الأكلات الشعبية، كما تابع جانباً من الفعاليات المصاحبة، كعروض المسرح المفتوح وعروض الألعاب الشعبية وأركان الأسر المنتجة والفنون التشكيلية والتصوير.وأشاد محافظ عنيزة، بما تقدمه غرفة عنيزة في جميع المهرجانات التي تقوم بتشغيلها، منوهاً بالأهداف التي تتحقق بهذه بالفعاليات، ومشاركة الأسر المنتجة وتنوع البرامج .// انتهى //12:16ت م0029