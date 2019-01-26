الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسيقيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية دورات جديدة ضمن برنامجه الدولي، بالتعاون مع عدد من المنظمات والجهات والجامعات خارج المملكة.وبين الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن المركز بتوجيه من معالي وزير التعليم المشرف العام على المركز الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يسعد بتواصله مع مختلف الجهات الدولية في سبيل تمتين الحضور النوعي للغة العربية والمؤسسات السعودية الخادمة لها في السياق الدولي.وأفاد أن المركز تلقى ضمن تعاونه مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، دعوة للمشاركة في برنامج لقاء اليونسكو للاحتفاء بعام 2019 للغات السكان الأصليين، في الـ 28 من شهر يناير الجاري،مشيراً إلى أن المشاركة تتضمن دراسة أوجه التعاون لإطلاق برامج متنوعة تهدف إلى دراسة الحضور اللغوي وقيمته وأثره، وتخصيص اللغة العربية في ذلك.وأوضح الأمين العام للمركز أن مشاركة المركز تأتي استجابة لدعوة اليونسكو، وتوثيقا لعلاقات المركز مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية باللغة والثقافة، والتعاون الوثيق مع مندوبية المملكة العربية السعودية وتعزيزاً للدور السعودي ممثلاً في مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية في المحافل الدولية ذات الصلة باهتمامات المركز واختصاصاته.وقال الدكتور الوشمي :" إن المركز ضمن برنامجه الدولي سيبدأ بإيفاد متخصصين سعوديين لتعليم اللغة العربية وتمكين حضورها الدولي، بهدف التدريس وطرق تعليمها وتدريب معلميها والإشراف على الرسائل العلمية والإسهام في رسم الخطط الدراسية، وذلك ضمن توصيات برنامج " شهر اللغة العربية" الذي نفذه المركز في إندونيسيا في وقت سابق وتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة بدعم من سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا، وتعاون مميز من قبل اتحاد معلمي اللغة العربية في إندونيسيا، وتقام بالتعاون مع جامعة جاكرتا الحكومية في مدينة جاكرتا وجامعة مالانج الحكومية وجامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية وجامعة محمدية مالانج في مدينة مالانج وجامعة اندونيسيا التربوية في مدينة باندونج ،وتنعقد فعالياتها الختامية في مدينة مالانغ.وأضاف أنه ستنطلق غداً الأحد برامج المركز التدريبية في أثيوبيا، ويباشرها وفد تدريبي متخصص في تنمية مهارات تعليم اللغة العربية لمعلميها في البلاد غير العربية، ضمن البرامج الموجهة في إفريقيا.وبين الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية أنه صدر عن المركز بالشراكة مع المنظمة العربية للترجمة الكتاب التأسيسي " دليل أكسفورد في اللسانيات الحاسوبية " عبر ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتناول ( أساسيات علم اللسانيات الحاسوبية) والجزء الثاني (المعالجة الآلية للغات) والجزء الثالث (تطبيقات في علم اللسانيات الحاسوبية) .يذكر أن المركز مستمر في مشاركته حالياً في معرض القاهرة الدولي للكتاب ،في حين اختتم برنامجه الموجه لعدد من الأكاديميين الإيطاليين المتخصصين في اللغة العربية متضمناً محاضرات وندوات وزيارة لبعض الجامعات السعودية والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي.// انتهى //12:34ت م0030