نجران 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران، ممثلة بلجنة التشكيل والخط العربي غداً، ورشة تدريبية في التصميم الداخلي والخارجي والديكور، وذلك بمقر الجمعية بحي العريسة.وتهدف الورشة إلى تعليم التصميم الداخلي والخارجي بواسطة برنامج Sketch-Up وأساسيات البرنامج، الى جانب أساسيات التصميم للديكور ، والتعريف بأنواعه، والفرق بين الهندسة المعمارية والتصميم، وأوجه التشابه بينهما.// انتهى //12:43ت م0032