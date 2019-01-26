الرباط 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالزيارة الرسمية التي بدأها أمس للمغرب، وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وروسيا، والتعاون الاقتصادي.وتناقلت تجديد الرباط تأكيدها على التزام أوروبا بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع المغرب، كشريك استراتيجي يتمتع بمكانة لدى الاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وواصلت صحف الأحد متابعتها لتطورات الأزمة اليمنية، مشيرة إلى المباحثات التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لمناقشة ترتيبات الحفاظ على اتفاق السويد.وتناقلت أيضًا خبر اعتزام رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على اتفاق السلام بالحديدة، على التنحي من منصبه الشهر المقبل.وتناولت صحف المغرب الأوضاع في سوريا بعد قرار الرئيس الأمريكي سحب قواته من البلاد، و خاصة أوضاع الأكراد شمال سوريا.// انتهى //12:51ت م0033