الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسزار وفد كشفي سعودي من جمعية الكشافة العربية السعودية، برئاسة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، مخيم وزدم الكشفي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.وقام الوفد بصحبة قائد المخيم سميث بجولة داخل المخيم الذي يُعد أكبر المخيمات الكشفية في الولاية، شملت أرض التخييم وورش الهوايات والقاعات التدريبية ومرافق الخدمات المساندة.ورحب قائد المخيم خلال الجولة بإقامة فعاليات مشتركة بين الجمعيتين الكشفيتين السعودية والأمريكية على أرض المخيم والاستفادة من إمكانياته، فيما أثنى الفهد على التجهيزات المميزة للمخيم وما يحتويه من مرافق وتجهيزات تسهم في نجاح البرنامج الكشفي الذي يقام على أرضه.وفي ختام الزيارة جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.// انتهى //13:29ت م0039