الخرطوم 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، لقاء الرئيس السوداني عمر البشير، بالخرطوم أمس، رئيس هيئة الأركان الأردني، الفريق أول ركن محمود فرحات، وبحث اللقاء تطوير علاقات التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الارهاب.وتطرقت إلى مواصلة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، خروقاتها اليومية لوقف إطلاق النار، في محافظة الحديدة غرب اليمن، ورفضهم الانسحاب.ونشرت صحف السبت إعلان القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية، مظلوم كوباني، أن الوجود العسكري لـ"داعش" سينتهي خلال مهلة شهر كحد أقصى، مع اقتراب المعارك في شرق سوريا من نهايتها.ونقلت صحف السودان عن محققة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، إن قائد جيش ميانمار، يجب أن يخضع للمحاكمة بسبب الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية الروهينجا المسلمة.// انتهى //13:31ت م0040