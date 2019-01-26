الدمام 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الــ 8 من شهر أبريل القادم ، الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة ، ويستمر لمدة 3 أيام ،وذلك بفندق شيراتون الدمام.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي أن ملتقى نظم المعلومات الجغرافية بالمملكة يُتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين المتخصصين والشركات في قطاع نظم المعلومات الجغرافية على المستوى المحلي والدولي ،إضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية وأفضل الفرص في السوق السعودي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.وأشار الدكتور القاضي إلى أن الملتقى يصاحبه معرض دولي يجمع العديد من الشركات المحلية والدولية تعرض الوسائل التقنية في النظم المعلوماتية الجغرافية .وبين الدكتور القاضي أن الملتقى سوف يناقش موضوعات " نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة ، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، ونظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية" ، داعياً المهتمين التسجيل لحضور الملتقى عبر الرابط https://www.iau.edu.sa/ar/saudigis/saudigis-registration-form1// انتهى //13:37ت م0041