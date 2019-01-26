لندن 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسقام وزير الدولة للشؤون الآسيوية والباسيفيكة بوزارة الخارجية البريطانية، مارك فيلد، بزيارة بولندا في يومي 24 و 25 من شهر يناير الجاري، بهدف متابعة إنفاذ مقررات مؤتمر المشاورات السنوية البريطانية - البولندية الثالث، الذي عقد بالعاصمة البريطانية في ديسمبر الماضي، فضلاً عن تبادل الآراء حول قضايا تهم الإقليم وتقوية العلاقات الثنائية.والتقى المسؤول البريطاني، خلال زيارته لبولندا، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية، شخصيات سياسية بارزة في بولندا، بما فيها نائب وزير الخارجية البولندي، ماسيجي لانغ، ونائب وزير شؤون البيئة البولندي، سلاوومير مازوريك، ووزير البنيات التحتية الاستراتيجية للطاقة البولندي، بيوتر نيامسكي.// نتهى //13:42ت م0042