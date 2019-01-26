بيروت 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسزار وفد المجلس النرويجي للإغاثة والتنمية، الأحياء السكنية والمؤسسات العاملة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.واستمع الوفد من القيادات والفعاليات الاجتماعية والشعبية الفلسطينية، شرحًا مفصلاً حول الظروف الحياتية التي يعيشها اللاجئون داخل مخيماتهم.وأكد الوفد على أن المجلس النرويجي مستمر في دوره بدعم اللاجئين الفلسطينيين بالتنسيق والتعاون مع اللجان الشعبية داخل المخيمات.بدورها، أكدت المديرة التنفيذية في المجلس النرويجي مها الأيوبي، على أن المجلس يقوم بعمله ضمن خطة واضحة بمواصفات مهنية عالية، ودراسة الاحتياجات المختلفة للاجئين والنازحين، لتقديمها إلى الجهات الممولة في الاتحاد الأوروبي.// انتهى //13:45ت م0043