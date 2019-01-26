لندن 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، نبأ أن مجلس الأمن الدولي سوف يعقد اليوم جلسة طارئة بشأن الوضع في فنزويلا، يتوقع أن يتلقى خلالها إحاطة من مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة.ولفتت إلى انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وإعلان الزئبس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقًا مع الكونغرس لإنهاء الأزمة الأطول من نوعها في تاريخ البلاد.وتطرقت صحف السبت إلى الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية والاجتماعية التي يعيشها الشعب السوري منذ بدء النظام حملته العسكرية ضد الشعب السوري، مشيرة إلى أن الحرب سببت نقص في عدد الرجال بسبب الحرب، في ظروف دفعت النساء إلى العمل خارج البيت بشكل لم يألفه المجتمع السوري التقليدي من قبل.وسلطت الضوء على الدروس المستفادة حول صعود وانهيار المنظمات الارهابية في سوريا والعراق، ووجوب مكافحة تلك التنظيمات وأفكارها والوسائل التي تتبعها في التجنيد، وطرق حصولها على التمويل.وأشارت صحف بريطانيا إلى تواصل حركة احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، وكيف أصبحت تشكل تحديًا لسياسات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الرغم من اختلاف مكوناتها.// انتهى //13:48ت م0044