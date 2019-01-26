جدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، شكره لهيئة تطوير المنطقة ومنسوبيها نظير جهودهم التي أثمرت عن تكريمها كأفضل جهة حكومية اعتمدت مبادراتها من بين ٣٢ جهة حكومية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية 2030 .وحثّ سموه منسوبي الهيئة على مواصلة التميز بما يعود بالنفع على المنطقة إنساناً ومكاناً، انطلاقاً من دورها التنموي والحيوي الذي تضطلع به.من جانبه أثنى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على جهود منسوبي هيئة تطوير المنطقة وما حققته مبادراتها في سبيل توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .وأكد سموه أن ما تحظى به الهيئة من دعم من لدن القيادة حفظها الله ، والتوجيهات الدائمة لسمو أمير المنطقة أثمرت ولله الحمد عن هذا التميز والريادة.يذكر أن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن كرّم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة كأفضل جهة حكومية تحقق معايير البرنامج وتعتمد مبادراتها من بين ٣٢ جهة حكومية، ضمن رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:01ت م0046