عام / اختتام أعمال اللقاء العلمي للجمعية الجغرافية السعودية في وادي الدواسر
السبت 1440/5/20 هـ الموافق 2019/01/26 م واس
وادي الدواسر 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس
اختتمت الجمعية الجغرافية السعودية اللقاء العلمي الذي أقامته في محافظة وادي الدواسر، بعنوان " المقومات الطبيعية والحضارية للتنمية بوادي الدواسر" واستضافته وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بالمحافظة .
وتضمن الملتقى أوراق علمية بعنوان "التخطيط الحضري للخدمات العامة بوادي الدواسر " ، و" اتجاهات النمو العمراني في وادي الدواسر" و" أماكن الايواء السياحي ودورها في التنمية السياحية بوادي الدواسر" ،و" المناخ السياحي الأمثل في وادي الدواسر " .
كما قدمت خلال اللقاء العلمي أوراق " السياحة الاستشفائية في العيون الحارة في وادي الدواسر ودورها في النهوض بالتنمية السياحية" ، و" مساهمة مشروع الحد من زحف الرمال في استدامة التنمية في محافظة وادي الدواسر " ، وورقة عمل بعنوان " ثعالة بين الخفاء والتجلي" .
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