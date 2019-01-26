وادي الدواسر 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساختتمت الجمعية الجغرافية السعودية اللقاء العلمي الذي أقامته في محافظة وادي الدواسر، بعنوان " المقومات الطبيعية والحضارية للتنمية بوادي الدواسر" واستضافته وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بالمحافظة .وتضمن الملتقى أوراق علمية بعنوان "التخطيط الحضري للخدمات العامة بوادي الدواسر " ، و" اتجاهات النمو العمراني في وادي الدواسر" و" أماكن الايواء السياحي ودورها في التنمية السياحية بوادي الدواسر" ،و" المناخ السياحي الأمثل في وادي الدواسر " .كما قدمت خلال اللقاء العلمي أوراق " السياحة الاستشفائية في العيون الحارة في وادي الدواسر ودورها في النهوض بالتنمية السياحية" ، و" مساهمة مشروع الحد من زحف الرمال في استدامة التنمية في محافظة وادي الدواسر " ، وورقة عمل بعنوان " ثعالة بين الخفاء والتجلي" .// انتهى //14:01ت م0047