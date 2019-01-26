جدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالعزيز سرحان, يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن جهود الهيئة وخدماتها الإغاثية والتعليمية، والاجتماعية، والصحية، والتنموية عبر مكاتبها وممثليها في 95 دولة، إضافة لجهودها في مساعدة اللاجئين ومن تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم وتقديم الإغاثة للمتضررين.// انتهى //14:02ت م0048