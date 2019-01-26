جدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس المنطقة ، إطلاق أول مركز للريادة الاجتماعية يسهم في تمكين الأفراد والمؤسسات لإيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية.ويُعد المركز أحد أهم مخرجات ومبادرات لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة, حيث عملت على استقطاب غرفة جدة, وشركة غدن, والبنك الأهلي, ممثلاً في وحدة المسؤولية الاجتماعية للعمل على التعاون في إطلاق تأسيس وتشغيل مركز الريادة الاجتماعية.وجرى توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة جدة والبنك الأهلي ممثلاً في وحدة المسؤولية الاجتماعية لدعم المركز بالبرامج المتخصصة، حيث تنص الاتفاقية على تأسيس وتشغيل المركز, وكذلك إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية والاستشارية التي تسهم في تشجيع وتحفيز العمل الاجتماعي المؤسسي بمنطقة مكة المكرمة.وسيعمل مركز الريادة الاجتماعية على تعزيـز مفاهيـم وأدوات الريادة المجتمعية، واحتضان الأفكار المختصـة بخدمة المجتمع، وتطويرها وتوفير البيئة المناسبة لتحويل المبادرات المجتمعية إلى مؤسسات ريادة مجتمعية ذات نموذج عمل مستدام، قادرة على تحقيق أهدافها الإسهام فـي تنميـة المجتمع، إضافة إلى المشاركة في إيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية بالمنطقة، وتفعيل دور الشباب والفتيات من رواد العمل الاجتماعي في خدمـة مجتمعهم، ورفع مستوى وعيهم تجاه القضايا المجتمعية.// انتهى //14:25ت م0052