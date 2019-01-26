الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأعلن برنامج مستشفى قوى الأمن في مدينة الرياض عن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد الكترونياً اعتبارًا من يوم السبت المقبل 27 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م، عبر بوابة خدمات المرضى الموجودة على الموقع الإلكتروني للمستشفى www.sfh.med.sa ، بعدما تم ربطه ببوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية " أبشر ".وتأتي هذه الخدمة سعياً من إدارة المستشفى إلى تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمرضى والمراجعين من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم، واستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمات بهدف التسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتمكينهم من حجز المواعيد المتاحة الكترونياً لليوم التالي حسب الأوقات المناسبة لهم، ودون الحاجة لحضورهم الشخصي، وكذلك إدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، كما تهدف إلى الارتقاء بمستويات الآداء وبما يسهم بإذن الله في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمستحقي العلاج وكسب رضاهم.وتتميز بوابة خدمات المرضى الإلكترونية بتقديمها للعديد من الخدمات يأتي في مقدمتها اختيار العيادات التي يرغب المستفيد في الحصول على موعد لديها سواءً في عيادات طب الأسرة بالمستشفى أو في العيادات الشاملة في غرب الرياض، والاستعلام عن المواعيد، وعن الأدوية التي تم صرفها، وجاهزية التقرير الطبي، وتقارير الأشعة، وطلب إعادة صرف الدواء، طباعة إشعار مراجعة، فضلاً عن الاطلاع على صور الأشعة، إمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها، التواصل مع أقسام المستشفى المختلفة، وغيرها من الخدمات كالاستعلام عن بيانات أفراد العائلة، ورقم الملف الطبي، ومعلومات المريض الأساسية.// انتهى //14:42ت م0054