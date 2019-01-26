الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستشهد فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019م "عرب هيلث" مشاركة الهيئة العامة للاستثمار, بالتحالف مع وزارة الصحة, وعدد من الجهات ذات العلاقة بالمستثمرين في المجال الصحي بالمملكة، التي ستعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة دبي، خلال الفترة من 22 - 25 جمادى الأولى 1440هـ، الموافق 28 - 31 يناير 2019.وتهدف هيئة الاستثمار من خلال مشاركتها بالمعرض تحت مظلة "استثمر في السعودية" إلى إبراز دورها في خدمة المستثمرين بما يواكب توقعاتهم وتطلعاتهم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، والإصلاحات التي قامت بها لتسهيل ممارسة الأعمال بهدف فتح آفاق جديدة وإيجاد شراكات استثمارية متنوعة، كما تهدف هيئة الغذاء والدواء، والبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، وهيئة مدن الصناعية، وهيئة المدن الاقتصادية، وصندوق التنمية الصناعي، إلى تعريف زوار الجناح من المختصّين والمهتمّين في الاستثمار بالمجال الصحي على الخدمات والمبادرات التي تقوم بها المملكة، وجهودها في تسهيل وتحسين الإجراءات وبما يضمن تنمية وتوسع استثماراتهم واستمرار عملهم على أفضل مستويات النجاح.ويُعد "عرب هيلث 2019" فرصة مميزة أمام المختصين والمهتمين في مجال الصحة، لتبادل الخبرات والتقنيات والمستجدات الطارئة على عالم الصحة والطب المعاصر، التي ستشهد فعالياته عدة مؤتمرات معتمدة يتم من خلالها تناول مختلف المواضيع حول التطورات الطبية والاستشفائية من قبل مختصين عالميين.وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بشكل متواصل على دعم رؤية المملكة 2030، الهادفة لتنويع الاقتصاد، والإسهام في بناء منظومة متكاملة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة، التي تستهدف المهتمين وذوي العلاقة في قطاعات الأدوية، والأجهزة الطبية وتقنيه المعلومات الصحية، إضافة إلى الاستفادة من الفرص المميزة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الصحة وعلوم الحياة، إذ يُعد قطاع الرعاية الصحية من الركائز المهمة التي ستسهم في تحقيق رؤية 2030م.يذكر أن قطاع الصحة وعلوم الحياة في الهيئة العامة للاستثمار يعمل على جذب الاستثمارات للعديد من القطاعات المختلفة، منها الخدمات الصحية، وقطاع الأدوية، والأجهزة الطبية، وتقنيه المعلومات الصحية ونحوها، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة.// انتهى //15:07ت م0055